Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире

Прокуратура Московской области заинтересовалась фактом публикации любительского видео, на котором видно, что в обычной квартире в подмосковных Мытищах разгуливает медведь.

Начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором жительница Мытищ демонстрирует медведя в своей квартире… В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными… Если будут найдены основания, будут приняты меры прокурорского реагирования," - сказано в сообщении.

На видео, опубликованном в одной из соцсетей, некая блогерша вместе с неизвестным мужчиной водит на поводке по обычной квартире медведя.

Сейчас установлен точный адрес в Мытищах, где было записано видео, поэтому проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре. Установить подробности событий помогло заявление, видимо, от соседей, которые оказались свидетелями привоза в дом хищного зверя. В заявлении сказано, что одна из жительниц дома заказала медведя для развлечения своего малолетнего сына.