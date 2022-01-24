С "Парковками Москвы" можно заплатить за стоянку авто в Питере

Можно предположить, что не меньше москвичей регулярно ездят на машине в Санкт-Петербург, пишет мэр. И сообщает новость: по договоренности с администрацией Санкт-Петербурга в конце декабря 2021 года Москва начала тестирование приложения "Парковки Москвы" на берегах Невы. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.

Есть первые результаты. За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. В Петербурге машины чаще всего парковались в центре - вблизи Литейного и Невского проспектов.

Тестовый период продлится до конца января. А затем - после учета поступивших замечаний и доработки программного обеспечения - возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения "Парковки Москвы".

Благодаря единому приложению автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах. Все будет знакомо и понятно.

Надеюсь, со временем московское приложение заработает и в других городах. И поездки по нашей большой стране станут гораздо проще и удобнее.

"Москва с удовольствием делится своими наработками с другими регионами России. Использование московских сервисов позволяет им экономить на создании собственного продукта и получать качественные и проверенные временем IT-решения", - заключил мэр.