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24.01.2022 21:15
Рубрика: Авто

С "Парковками Москвы" можно заплатить за стоянку авто в Питере

Текст: Любовь Проценко
С "Парковками Москвы" можно заплатить за стоянку автомобиля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Он отмечает, что это приложение для московских водителей - привычный инструмент, который скачали более 5 млн человек. С его помощью оплачивается около 90% парковочных сессий. Кроме того, московское приложение помогает найти место для парковки, оплатить штрафы, исправить ошибки и решить множество других дорожных вопросов.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Можно предположить, что не меньше москвичей регулярно ездят на машине в Санкт-Петербург, пишет мэр. И сообщает новость: по договоренности с администрацией Санкт-Петербурга в конце декабря 2021 года Москва начала тестирование приложения "Парковки Москвы" на берегах Невы. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.

Фото: iStock
Мошенники стали рассылать ложные штрафы за парковку в центре Петербурга

Есть первые результаты. За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. В Петербурге машины чаще всего парковались в центре - вблизи Литейного и Невского проспектов.

Тестовый период продлится до конца января. А затем - после учета поступивших замечаний и доработки программного обеспечения - возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения "Парковки Москвы".

Благодаря единому приложению автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах. Все будет знакомо и понятно.

Надеюсь, со временем московское приложение заработает и в других городах. И поездки по нашей большой стране станут гораздо проще и удобнее.

"Москва с удовольствием делится своими наработками с другими регионами России. Использование московских сервисов позволяет им экономить на создании собственного продукта и получать качественные и проверенные временем IT-решения", - заключил мэр.

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