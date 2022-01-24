Собянин: Юго-Восточная хорда готова на 42 процента

Из четырех крупных магистралей, которые должны дать москвичам прямые связи по всему городу, минуя центр, Юго-Восточная хорда начала строиться позже всех - в конце 2019 года. И тем не менее, сейчас она построена на 42 процента, а уже в следующем году будет запущено движение по большей части магистрали. К такому выводу пришел мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход работ на отрезке между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.

"Участок, на котором мы сейчас находимся, относительно небольшой по протяженности, но, пожалуй, самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в истории Москвы, - сказал глава города. - На нем соединяются 14 эстакад и путепроводов, а так же несколько магистралей: Волгоградский и Рязанский проспекты, Третье Транспортное кольцо, Северо- Восточная и Юго-Восточная магистрали. Это создает здесь, по сути, новую транспортную ситуацию, появляется, по сути, новый московский скоростной диаметр, проложенный с юга города до севера".

Участок, о котором идет речь, длиной всего три километра. Шестиполосная трасса здесь проходит вдоль МЦК. В ее составе появится, как отметил мэр, 14 эстакад общей протяженностью семь километров, три из них - основного хода и 11 - съезды на Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, улицы Новохохловскую и Нижегородскую. Еще два путепровода предусмотрены на пересечении с железнодорожными путями МЦД-2.

Готовность этого участка хорды Собянин оценил в 50 процентов, поставив перед строителями задачу завершить его сооружение в 2023 году, как и соседний участок хорды - от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Как напомнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев, возведение Юго-Восточной хорды в целом идет на 10 участках, на девяти из которых уже идут работы и один еще проектируется. Длина прямого хода всей хорды - около 28 километров. Проходит она от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединяя крупные автомагистрали города - Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в новую Москву через магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Вместе со съездами и реконструкцией прилегающей улично- дорожной сети в процессе ее создания будет построено 100 километров дорог.

Благодаря появлению ЮВХ транспортная ситуация улучшится у 2,5 миллиона горожан. Власти считают создание хордовых магистралей ключевым проектом для города. В их число помимо ЮВХ входят уже построенная Северо-Западная и строящаяся Северо-Восточная хорда, а так же Южная рокада. Эти хордовые магистрали - основа нового транспортного каркаса города. "Завершить работы на оставшихся участках планируется в 2022-2023 годах", - сказал Андрей Бочкарев, напомнив, что в итоге новые связи получат 73 района столицы, а транспортная ситуация станет более комфортной у 11,4 миллиона москвичей.