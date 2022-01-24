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24.01.2022 10:45
Рубрика: Безопасность

В Подмосковье тестируют систему контроля усталости водителей такси

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Аналитическую систему, способную оценить степень усталости водителя за рулем такси, начали тестировать в Подмосковье. В автомобиль устанавливают две камеры, одна из которых следит за дорогой, вторая - за водителем.

Фото: РИА Новости
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Система работает на базе компьютерного зрения и анализирует манеру вождения, соблюдение скоростного режима и требований знаков дорожного движения. А кроме того, камера фиксирует, пристегнут ли водитель, не курит ли он в салоне, разговаривает ли по телефону во время езды и отвлекается ли от вождения. Если замечено нарушение, система подает звуковой сигнал. Все нарушения записываются, чтобы их потом можно было проанализировать и сделать верные выводы.

Тестируют систему министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Ситимобилом. Пассажиры такси, как утверждают в Минтрансе, в зону видимости камер не попадают.