Вильфанд о погоде в Москве: Всю неделю морозы, потеплеет только к выходным

Ближайшие пять дней в Москве будут морозными. Понижение температуры начнется 25 января. Столичный регион окажется во власти антициклона.

"Погода будет достаточно однородная. Сильных снегопадов не ожидаем", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самыми морозными окажутся первые два рабочих дня на этой неделе. Днем температура воздуха -8…-11 градусов, а ночью -12…-17. Затем чуть потеплеет. И уже 26, 27 и 28 января в темное время суток воздух будет остывать до -8…-13 градусов, а в светлое - прогреваться до -4…-9 градусов.