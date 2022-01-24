Машины правительства и парламента Якутии передали врачам из-за COVID-19

Машины из автопарка правительства и парламента Якутии передали в распоряжение республиканского минздрава, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19, которая привела к возросшей нагрузке на медиков.

"Сегодня на территории Якутска работают 198 бригад. Каждая бригада - это врач, медсестра и водитель машины. Поступает очень много вызовов - без машины врач не успеет их обслужить", - рассказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

По оценке минздрава республики, якутским поликлиникам, двум городским больницам и медцентру дополнительно нужно 140 машин. Сейчас его ищут у организаций, подведомственных министерствам и ведомствам.

Сегодня власти республики объявили добровольную мобилизацию для врачей и медсестер, которые не работают по специальности.

По данным правительства Якутии, за минувшие сутки в республике выявлено 1211 новых случаев. Сложная эпидситуация складывается в Якутске, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Сунтарском улусах.