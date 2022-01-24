Найден еще один погибший при пожаре в яранге на Чукотке

При пожаре в яранге, который произошел 21 января в оленеводческой бригаде № 4 МУП сельхозпроизводителей "Заполярье" погибли три человека, а не два, как сообщалось ранее.

"Вылетом представителей правоохранительных органов на место происшествия установлен третий погибший", - отмечают в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Предварительной причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем.

Прокуроры продолжают проверку по факту случившегося. Выясняется соблюдались ли на объекте требования пожарной безопасности, были ли в наличии первичные средства для тушения огня.