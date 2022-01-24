На Сахалине вновь "заминировали" школы

На Сахалине продолжается волна "минирований". Информация о заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах поступает с прошлого понедельника. Новая неделя вновь началась с подобного сообщения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Корсакова, утром появились данные о минировании пяти местных школ и двух детских садов. Дети и персонал из зданий эвакуированы, сотрудники спецслужб проводят проверку.

На прошлой неделе анонимы ежедневно угрожали взрывами в школах Корсакова и Южно-Сахалинска. Учеников областного центра эвакуировать не пришлось, так как из-за циклона они находились на дистанционном обучении. В Корсакове учащимся и педагогам каждый раз приходилось отправляться на улицу. Ни одно из сообщений не подтвердилось.