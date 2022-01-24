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24.01.2022 08:29
Рубрика: Происшествия

В Приамурье тренера по теннису осудили на 16 лет за педофилию

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области тренера секции по теннису осудили за действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Белогорский городской суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима.

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Преступление было совершено почти десять лет назад - в апреле 2012 года. Тогда команда на поезде возвращалась в Благовещенск из Владивостока, куда ездила на соревнования.

"В пути следования в ночное время подсудимый, дождавшись, когда потерпевшая 2003 года рождения уснет, подошел к ней и, воспользовавшись ее сонным состоянием, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении нее действия сексуального характера, причинив ребенку нравственные страдания", - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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