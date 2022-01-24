На Алтае завели дело на родителей, выгонявших ребенка раздетым из дома

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Алтайском крае возбудили уголовное дело об издевательствах над малолетним ребенком. В центральном аппарате СК это дело взяли на особый контроль.

- Уголовное дело возбуждено в отношении родителей за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 156 УК РФ), - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ порегиону Людмила Рязанцева. - Было установлено, что 21 января текущего года в селе Селезнево Шелаболихинского района родители пятилетнего мальчика выставили его на улицу без одежды и обуви, потому что были недовольны его поведением. Ребенок продолжительное время провел, стоя на снегу при минусовой температуре.

Выяснилось, что семья многодетная - в ней воспитывали троих сыновей. Всех мальчиков уже изъяли у родителей и разместили в специализированном детском учреждении. Сейчас следователи собирают всю информацию об издевательствах над детьми.

Кроме того, по словам Рязанцевой, начата процессуальная проверка деятельности органов системы профилактики, где на учете состояла эта семья. Если в работе сотрудников этого ведомства будет выявлены нарушения, то не исключено, что будет возбуждено уголовное дело о халатности.