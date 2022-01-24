В Иркутской области похитили 90 млн рублей при закупке фальшивых масок

Следственный комитет завершил работу над уголовным делом шести жителей Приангарья, обвиняемых в особо крупном мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий. Среди фигурантов - экс-министр здравоохранения региона и ее сын. Речь идет о хищении 90 миллионов рублей при сбыте незарегистрированных медицинских масок и респираторов, рассказали сегодня в главке СК РФ по Иркутской области.

Установлено, что в 2020 году организованная группа, в которую входили сын бывшего министра здравоохранения региона (а позже и сама глава минздрава) похитили более 90 миллионов рублей, сбывая в областные медицинские учреждения фальсифицированные изделия.

В Следственном комитете отметили, что материалы дела, которое базировалось, в частности, на данных ФСБ и МВД, составили 63 тома. Они переданы в суд с утвержденным обвинительным заключением.