В Туве введут жесткие ограничения из-за роста случаев COVID-19

В Республике Тыва резко осложнилась эпидемиологическая обстановка - зарегистрирован пятикратный рост числа зараженных COVID-19 за неделю. Выявлен и новый штамм "омикрон". В связи с ухудшением ситуации Тува готовится к введению жестких ограничительных мер, рассказали в пресс-службе правительства республики.

Главный государственный санитарный врач региона Людмила Салчак предложила для предотвращения массового распространения инфекции ряд мер. В частности, с 25 января по 7 февраля школьников с первого по восьмой классы и студентов средних учебных заведений следует перевести на дистанционное обучение, работу детсадов приостановить (оставив дежурные группы), до 1 апреля закрыть учреждения культуры, спорта, пансионаты и дома отдыха, религиозные объекты.

Кроме того, до апреля переводятся на дистанционку работники, имеющие инвалидность, люди старше 60 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями. Предусмотрен и ряд других мер.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил о дополнительном выделении из резервного фонда правительства Тувы более 43 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавируса.