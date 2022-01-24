Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Власти Петербурга готовят новый пакет ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России".

Глава города отметил, что в Петербурге резко выросла заболеваемость, накануне был установлен антирекорд - 9535 заболевших в сутки. В связи с этим Петербург переходит в мобилизационный режим, готовятся новые ограничения.

Беглов призвал петербуржцев к терпению, пониманию и готовности работать в сложных условиях.

Сейчас в Петербурге временно отменена плановая медпомощь в поликлиниках, прекращены профосмотры, не проводится диспансеризация. Во все общественные места горожан пускают только с антиковидными документами.

Ранее глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец давал прогноз, что подъем заболеваемости продлится 4-5 недель. Пока коэффициент распространения коронавируса в городе очень высок - 1,83, а в норме этот показатель не должен превышать единицы. При этом госпитализация взрослых не так велика на фоне общей заболеваемости. Накануне в стационары города поступило 383 человека. Но в несколько раз выросло число детей, которым необходимо лечение в стационарах.