Новый атомный ледокол "Сибирь" прибыл в Мурманск

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" прибыл в порт приписки Мурманск. Об этом сообщили в пресс-службе "Росатомфлота".

Еще 12 января атомоход отправился туда из Санкт-Петербурга. Предполагалось, что переход займет около недели, но переход замедлился из-за сильного шторма в Норвежском и Северном морях.

Российский флаг на "Сибири" будет поднят 25 января. Спустя несколько дней ледокол отправится в свой первый рабочий рейс.

Его постоянным местом работы станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря.