Петербурженка родила здорового ребенка после месяца на ИВЛ

История 36-летней беременной петербурженки, которую в течение месяца спасали в больнице №38 имени Семашко, завершилась благополучно: женщина родила здоровую девочку. Об этом сообщает комздрав Северной столицы.

Напомним, женщина, беременная первым ребенком на 28 неделе, легла в роддом №6 на сохранение. И тут выяснилось, что у петербурженки коронавирус, ее перевели в больницу №38.

Женщине становилось все хуже, в какой-то момент на фоне 75-процентного поражения легких, у нее начался цитокиновый шторм. Петербурженку подключили к аппарату ИВЛ, ввели в искусственную кому.

Удивительно, но ребенок, состояние которого и так в момент госпитализации на сохранение, вызывало серьезные опасения, переживал происходящее относительно нормально. Его мать почти месяц была на аппарате ИВЛ, питалась через трахеостому, а он продолжал расти.

В первых числах января состояние женщины улучшилось. В последние дни она находилась в дородовом отделении больницы. 24 января женщине на 34-й неделе беременности провели плановое кесарево сечение. Девочка появилась на свет весом 1980 килограммов. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Мать ребенка также чувствует себя нормально.