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24.01.2022 14:37
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти СК начал проверку гибели женщины в крещенской купели

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку обстоятельств гибели 39-летней женщины в проруби на реке Оредеж во время праздника Крещения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ленобласти не нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины

Напомним, трагедия произошла на несанкционированной купели. Ее не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора, при купаниях рядом не дежурили сотрудники МЧС, как это было на всех согласованных точках.

Женщина на глазах у детей зашла в прорубь, окуналась и не вынырнула. Ее сразу же бросились спасать мужчины, ставшие свидетелями случившегося, но, судя по всему, купальщицу сразу же унесло течением. К моменту, когда на место прибыли спасательные подразделения, уже не было сомнений, что она погибла. Поиски тела ведутся уже пятый день.

В ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что обследовано около 4,3 километра дна реки Оредеж, водолазы 21 раз опускались на глубину. Пока безрезультатно, но поиски будут продолжаться.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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