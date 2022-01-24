В Ленобласти СК начал проверку гибели женщины в крещенской купели

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку обстоятельств гибели 39-летней женщины в проруби на реке Оредеж во время праздника Крещения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла на несанкционированной купели. Ее не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора, при купаниях рядом не дежурили сотрудники МЧС, как это было на всех согласованных точках.

Женщина на глазах у детей зашла в прорубь, окуналась и не вынырнула. Ее сразу же бросились спасать мужчины, ставшие свидетелями случившегося, но, судя по всему, купальщицу сразу же унесло течением. К моменту, когда на место прибыли спасательные подразделения, уже не было сомнений, что она погибла. Поиски тела ведутся уже пятый день.

В ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что обследовано около 4,3 километра дна реки Оредеж, водолазы 21 раз опускались на глубину. Пока безрезультатно, но поиски будут продолжаться.