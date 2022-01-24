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24.01.2022 10:43
Рубрика: Общество

Смольный сообщил, каким пациентам нельзя приходить в поликлиники

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал дополнительные разъяснения, касающиеся временных правил посещения поликлиник. С сегодняшнего дня в эти учреждения могут посещать пациенты с легкими формами коронавируса, при этом в ведомстве назвали восемь категорий граждан, которым лично приходить не следует.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Итак, в поликлиниках пока не ждут маломобильных граждан, инвалидов, пациентов, у которых диагностированы хронические неинфекционные заболевания, беременных женщин, а также матерей с детьми до трех лет и лиц старше 60 лет.

В комздраве Петербурга "РГ" разъяснили, что речь идет, условно говоря, не обо всех беременных или гражданах с инвалидностью, а лишь о тех, у кого возникло подозрение на коронавирус или ОРВИ.

То есть, если беременную женщину по линии женской консультации направили к кардиологу или офтальмологу, она может прийти на прием в поликлинику в обычном режиме. Но если эта же беременная женщина простыла или заболела коронавирусом в легкой форме и ей нужно открыть больничный, то в таком случае следует вызвать врача на дом.

Также в комздраве отмечают, что в поликлиниках принимают пациентов именно с легкими формами заболевания. То есть, при насморке, кашле, невысокой, пусть и неприятной температуре, приходить в поликлинику можно. А если самочувствие плохое, человека трясет, каждый шаг дается с трудом, то не стоит геройствовать, нужно вызывать врача на дом.

Нововведение о посещении поликлиник с коронавирусом касается лишь тех, кто живет недалеко и может дойти до медучреждения пешком. Есть нужно добираться на общественном транспорте, то в таком случае пациенты также должны сидеть дома и ждать вызванного ими врача, даже если они чувствуют себя относительно неплохо.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В комздраве обращают внимание, что граждане, которым можно приходить, имеют право обращаться к врачу без предварительной записи.

Пациентов с ОРВИ принимают в 138 городских поликлиниках, как детских, так и взрослых. Список опубликован на сайте комздрава. Важный момент: пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус не следует заходить с главного входа. Для них оборудовали отдельный вход, чтобы потоки пациентов не пересекались.

Хотя в поликлиниках временно отменена плановая медпомощь, в медучреждениях по-прежнему принимают пациентов, например, узкие специалисты. Они принимают тех, кому без своевременного приема врача может стать хуже, например, онкопациентов или выписывают рецепты на препараты из числа жизненно-важных. И главная задача - сделать так, чтобы потоки пациентов с подозрением на коронавирус и граждан с такими серьезными заболеваниями, что медпомощь им нужна без промедления, не пересекались.

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