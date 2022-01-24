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24.01.2022 17:17
Рубрика: Происшествия

В Петербурге закрыли 20 кафе, не проверяющих QR-коды у посетителей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге приостановлена деятельность 20 кафе и баров, где у посетителей не проверяли антиковидные документы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Помещения опечатаны. В заведениях изъята кассовая техника, финансово-хозяйственные документы. Столь жесткие меры объясняются тем, что ранее Следственный комитет по Петербургу возбудил по факту деятельности этих кафе уголовное дело за нарушение эпидемиологических норм.

Нарушений, к слову, выявлено много. Так, заведения не только не проверяли антиковидные документы у посетителей, но и работали по ночам, что также запрещено постановлением Роспотребнадзора по Петербургу. Заведения обнаружили во время масштабного рейда в ночь с 21 на 22 января.

В дневное время сотрудники комитета по контролю за имуществом Северной столицы проверили 69 непродовольственных магазинов, зашли в 18 кафе и побывали в пяти парикмахерских в нескольких районах города. Выяснилось, что в этих заведениях почти всегда действующие правила соблюдают: посетителей пускают только с QR-кодами, весь персонал имеет антиковидные документы, на полу присутствует разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию и все ходят в масках. Нарушения были выявлены лишь в пяти организациях.

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