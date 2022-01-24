На Кубань прибыла первая партия вакцины от COVID-19 для школьников

В Краснодарский край поступила первая партия компонентов вакцины Гам-Ковид-Вак М ("Спутник М") для подростков 12-17 лет. Об этом сообщили в администрации региона.

Как ранее писала "РГ", активную подготовку прививочной кампании среди школьников власти региона объявили сразу же после новогодних каникул. Вакцинацию детей проведут исключительно на добровольной основе, то есть процедура возможна только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшеклассники 15-17 лет смогут самостоятельно оформить согласие. Прививочные пункты расположены в поликлиниках и школах края.

- Сегодня мы получили первую партию вакцины Гам-Ковид-М. В край поступило 3120 компонентов "Спутник-М", - рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. - Мы видим, что вирус мутирует и "молодеет" с каждым днем. В больницах все больше несовершеннолетних. Вакцинация подростков необходима для достижения коллективного иммунитета, благодаря которому мы сможем победить пандемию и вернуться к привычной жизни.

В ведомстве добавили, что в конце декабря 2021 года вакцинация против COVID-19 для подростков включена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Для школьников действуют те же правила, что и у взрослых: детей с инфекционными болезнями и обострением хронических заболеваний можно прививать только через две-четыре недели после выздоровления.