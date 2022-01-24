На Кубань прибыла первая партия вакцины от COVID-19 для школьников

Новости

Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса 15:37
Путин встретится со студентами и олимпийцами 15:27
Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины 15:24
Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму 15:24
Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк 15:19
Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках 15:16
Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак" 15:13
СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT 15:11
Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России 15:05
Малый театр расширил свою детскую программу 15:05
Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян 15:03
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева 15:03
Пять богатейших людей мира потеряли 85 млрд долларов за месяц 14:49
В Кемеровской области выявили первого зараженного штаммом "омикрон" 14:41
Почему YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" 14:26
Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с декабря 2020 года 14:24
В Москве за сутки госпитализированы 992 человека с COVID-19 14:23
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin 14:23
Миниатюрные крылатые ракеты разрабатывают в России 14:23
Британский суд разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США 14:20
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей 14:15
Власти Греции разослали экстренное предупреждение о снегопаде 14:06
В Минске пройдет международная конференция о геноциде в годы ВОВ 13:58
Женщины заняли большинство министерских кресел в правительстве Чили 13:57
В Совфеде обсудят деятельность "ставленников антироссийских центров" 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 14:33
Рубрика: Общество

На Кубань прибыла первая партия вакцины от COVID-19 для школьников

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В Краснодарский край поступила первая партия компонентов вакцины Гам-Ковид-Вак М ("Спутник М") для подростков 12-17 лет. Об этом сообщили в администрации региона.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
В Петербург поступила первая партия подростковой вакцины от COVID-19

Как ранее писала "РГ", активную подготовку прививочной кампании среди школьников власти региона объявили сразу же после новогодних каникул. Вакцинацию детей проведут исключительно на добровольной основе, то есть процедура возможна только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшеклассники 15-17 лет смогут самостоятельно оформить согласие. Прививочные пункты расположены в поликлиниках и школах края.

- Сегодня мы получили первую партию вакцины Гам-Ковид-М. В край поступило 3120 компонентов "Спутник-М", - рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. - Мы видим, что вирус мутирует и "молодеет" с каждым днем. В больницах все больше несовершеннолетних. Вакцинация подростков необходима для достижения коллективного иммунитета, благодаря которому мы сможем победить пандемию и вернуться к привычной жизни.

В ведомстве добавили, что в конце декабря 2021 года вакцинация против COVID-19 для подростков включена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Для школьников действуют те же правила, что и у взрослых: детей с инфекционными болезнями и обострением хронических заболеваний можно прививать только через две-четыре недели после выздоровления.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin
Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе