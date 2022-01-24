Сочи вышел в лидеры бронирования российских туров с кешбэком

Сочи, по данным мэрии города-курорта, стал лидером в стране при бронировании туров с кешбэком. В пятой волне кешбэка участвуют 130 сочинских отелей и здравниц. Туроператоры отмечают повышенный спрос и системный рост бронирований на главный черноморский курорт России.

- Самым продаваемым туристическим направлением в феврале-марте стал Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горном кластере, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Доля бронирований нашего курорта у разных туроператоров составляет от 23 до 74 процентов от всех туристических бронирований в стране, практически у всех туроператоров Сочи на первом месте.

Напомним, очередной этап программы туристического кешбэка стартовал 12 января и продлится до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно до 30 апреля. В программе кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения России. Для отдыхающих доступно более двух миллионов предложений по всей стране.

По условиям программы, бронируя путешествие, отдыхающие могут вернуть 20 процентов стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Тур необходимо оплатить онлайн картой "Мир" на сайте https://мирпутешествий.рф.

Государственная программа поддержки внутреннего туризма стартовала летом 2020 года. Прошло уже четыре волны кэшбека. К началу текущего года предложением уже воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествия 27 миллиардов рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось пять миллиардов рублей, что позволило существенно сэкономить на отдыхе, в том числе детском.