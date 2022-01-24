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24.01.2022 09:55
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре выпало рекордное для января количество снега

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Краснодарский край продолжает засыпать невиданный для региона снегопад. Высота сугробов столице Кубани достигла 41 сантиметра - это один сантиметр больше, чем предыдущий рекорд высоты снежного покрова для января на всем Юге России. Как сообщил мэр Краснодара Андрей Алексеенко, осадки не прекращаются, поэтому в ближайшие дни может быть поставлен и абсолютный рекорд высоты сугробов, который составляет 49 сантиметров.

Фото: iStock
Аэропорты Краснодара и Сочи перестали принимать рейсы из-за снегопада

- Снег - снегом, а работу никто не отменял. Все коммунальные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. И даже больше: в таких условиях люди совершают самый настоящий трудовой подвиг, поддерживая условия передвижения по городу на нормальном уровне, - написал Андрей Алексеенко.

В понедельник утром многие автолюбители не смогли выехать из своих дворов. По словам главы города, это говорит о плохой работе управляющих компаний.

На территории Краснодара сегодня из-за снегопада объявили однодневные каникулы для школьников, однако детские сады работают в штатном режиме. С 6 до 9 часов утра приостанавливал работу аэропорт краевой столицы, взлетные полосы расчищали от снега.

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