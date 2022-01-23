В Краснодаре из-за снегопада отменили занятия в школах

В Краснодаре на один день отменили занятия во всех школах города. Причиной стал небывалый снегопад, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В понедельник, 24 января, ученики краснодарских школ не пойдут на занятия, у них будет дополнительный выходной. Такое решение в администрации города приняли из-за сильнейшего снегопада, который продолжается в течение всего дня 23 января и, по прогнозам, будет идти до утра следующих суток.

- Из-за сложных погодных условий завтра все школы кубанской столицы не будут работать, у школьников и педагогов будут однодневные каникулы, - пояснила заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. - Одновременно в усиленном режиме будет идти расчистка подходов и подъездов к образовательным учреждениям, чтобы во вторник дети смогли приступить к занятиям.

В тоже время в городском департаменте образования подчеркнули, что детские сады города 24 января будут принимать дошкольников и работать в обычном режиме.

Как ранее писала "РГ", из-за непогоды в Краснодаре введен режим повышенной готовности, который будет действовать с 21 по 24 января. В это время все коммунальные службы и бригады ресурсоснабжающих организаций должны круглосуточно быть готовы к работе. Также снегопад привел к закрытию аэропортов в регионе.