Аэропорты Краснодара и Сочи перестали принимать рейсы из-за снегопада

Аэропорты Краснодара и Сочи закрыты и не принимают рейсы из-за аномального снегопада, накрывшего регион.

Воздушная гавань столицы Кубани приостановила обслуживание рейсов до 10.30 утра 23 января, курорта - до 13.00, сообщили в компании-операторе аэропортов. "В Сочи ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени, - говорится в сообщении. - Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до пяти утра, а потом до 10.30 23 января - в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов".

На данный момент известно, что за прошедшие сутки из столицы региона удалось выпустить 20 рейсов, которые ранее были задержаны из-за непогоды. Но за минувшую ночь были вновь отменены 16 авиарейсов и задержаны 26. Четыре лайнера ушли на запасные аэродромы - два летевших из Москвы и Калининграда приземлились в Ростове-на-Дону, один, двигавшийся из Стамбула, сел в Сочи. И еще один самолет, летевший из столицы Турции, отправился в Минеральные воды.

Также уточняется, что пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах Краснодара.

Как ранее писала "РГ", из-за сильнейшего снегопада в 34 районах Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. В Славянске-на-Кубани обильные осадки подтопили 36 придомовых территорий, а на трассе под Новороссийском временно перекрыли движение транспорта.