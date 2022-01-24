Видео: В Свердловскую область привезли вакцину для детей "Спутник М"

Первые 2400 доз вакцины для подростков с 12 лет привезли на Средний Урал, препарат уже распределяют по детским больницам.

- "Спутник М" - это аналог уже всем нам хорошо известного "Спутника V". Но его концентрация снижена в 5 раз. Прививку нужно будет ставить также в два этапа, - написал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее власти прокомментировали, как будет проходить вакцинация детей в регионе. Прививка будет делаться только с согласия родителей или ребенка, которому больше 15 лет. В первую очередь прививать будут подростков из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, так как эти города самые крупные.

По словам медиков, больницы к прививочной кампании полностью готовы - медсестер даже обучили правилам обращения с новым препаратом.

По данным оперштба региона по борьбе с коронавирусом, на 23 января в области зарегистрировано 210 510 случаев заражения коронавирусом за время пандемии (за сутки прирост составил 883 человека). Выписан в воскресенье был 881 пациент. Всего с болезнью справились 185 678 свердловчан. Суммарно жертвами коронавирус стали 9 885 уральцев.