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24.01.2022 10:00
Рубрика: Культура

Режиссер "Пальмы" снимет фантастический ретро-сериал "Ужасное далеко"

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер фильма "Пальма" Александр Домогаров-младший снимет не только вторую часть картины, о чем было заявлено ранее.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сегодня стало известно, что в его планах фантастический ретро-сериал "Ужасное далеко". В многосерийном фильме пойдет речь о загадочных событиях, произошедших в середине 80-х в закрытом наукограде. Автор сценария - Сергей Калужанов. Съемки начнутся летом.

Фото: предоставлено A-One Film
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"Пальма-2" же станет продолжением истории уже хорошо знакомых зрителю героев, которых ждут новые приключения. Сейчас идет работа над сценарием картины.

О том, что режиссер приступит к работе над сериалом, стало известно, когда компания "Марс Медиа" и Александр Домогаров-младший заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве. В его рамках Александр выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов компании. "Ужасное далеко" и "Пальма-2", которая делается совместно с "Амедиа Продакшн", - ближайшие общие проекты компании и режиссера.

Обратим внимание на то, что "Марс Медиа" последовательно ведет свою линию, заключая амбициозные сделки на рынке контента одну за другой. Ранее "РГ" писала о сотрудничестве с компанией Леонарда Блаватника, затем - со сценаристом Андреем Золотаревым.

Рубен Дишдишян, глава "Марс Медиа", уверен в том, что Домогаров-младший - один из самых талантливых и перспективных молодых режиссеров. "Очень рад, что после первого успешного опыта с фильмом "Пальма" наше сотрудничество продолжается. Он умеет работать с самыми разными жанрами и форматами, и я уверен, нас ждут интересные совместные творческие проекты", - говорит Дишдишян.

Александр Домогаров-младший, в свою очередь, признается в том, что воодушевлен сотрудничеством: "У нас достаточно быстро возникло взаимопонимание, и я благодарен, что Рубен Дишдишян поверил в меня. Чувствую, что могу, как творческая личность, развиваться в партнерстве с коллегами, создавать и творить. Успех "Пальмы" придает уверенности. У нас много планов, я надеюсь, что вместе мы сможем приятно удивить зрителя".

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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