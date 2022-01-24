Новости

Швейцарской компании грозит штраф за отказ раскрыть данные по запросу ФАС 09:15
Российский экспорт продовольствия установил исторический рекорд 09:01
В Москве запустили проект по обучению правильному уходу за родственниками 08:13
Задержаны двое подростков по подозрению в убийстве семьи под Омском 06:59
Иммунолог: В планетарном масштабе пандемия может закончиться в 2022 году 06:38
Противники обязательной вакцинации вышли на акцию протеста в Вашингтоне 05:53
В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке 05:35
Во Владивостоке "заминировали" университет, студентов эвакуируют 05:08
На Сахалине вновь "заминировали" школы 04:55
В Бангладеш назвали насморк самым распространенным симптомом "омикрона" 04:50
В Благовещенске сообщили о минировании 16 школ 04:40
Гидрометцентр: Неделя в Петербурге начнется с аномально теплой погоды 04:22
В Магадан прислали первую партию вакцины от COVID-19 для подростков 04:02
Врач Чурадзе предупредил о риске воспаления брюшной полости при COVID-19 03:53
Вильфанд: Нормальная погода ожидается в центре европейской части РФ 03:35
Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства покинуть Украину 03:15
Профессор Спектор перечислил симптомы "омикрона" у вакцинированных 02:58
В Перу эвакуируют туристов из-за схода селя в районе Мачу-Пикчу 02:51
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ 02:16
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности 01:55
Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза 01:45
Вильфанд о погоде в Москве: Всю неделю морозы, потеплеет только к выходным 01:27
Захарова: Запад использует Украину как площадку для экспериментов 01:17
В Брюсселе в ходе беспорядков пострадали 15 человек 00:46
Алексей Жамнов: То, что нет НХЛ - минус, но Олимпиада есть Олимпиада 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 09:01
Рубрика: Экономика

Российский экспорт продовольствия установил исторический рекорд

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

В ноябре 2021 года экспорт продовольствия из России достиг 3,82 миллиарда долларов, что является новым историческим рекордом. Об этом свидетельствуют расчеты Аналитического центра Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

Фото: Chris Dillmann/Vail Daily via AP
Главным покупателем российского мороженого стали США

Отмечается, что показатель ноября 2021 года превышает весь российский экспорт продовольствия за 2002 год. При этом предыдущий месячный рекорд был установлен в августе 2021 года - 3,44 миллиарда долларов.

"До 2021 года российский экспорт продовольствия лишь однажды превысил 3 млрд долларов в месяц. Это произошло в декабре 2020 года. Однако с августа 2021 года показатель не опускается ниже этого уровня", - говорится в сообщении РЭЦ.

Основными товарами продовольственного экспорта России в ноябре 2021 года стали пшеница (953 млн долларов), ракообразные (540 млн долларов, основная часть приходится на поставки крабов), подсолнечное масло (430 млн долларов), мороженая рыба (313 млн долларов, основная часть - минтай, треска, лосось, а также икра и печень), рапсовое масло (120 млн долларов), ячмень (113 млн долларов), шоколадные изделия (100 млн долларов), семена льна (97 млн долларов) и кукуруза (95 млн долларов).

Наибольший рост поставок в натуральном выражении зафиксирован в экспорте зернобобовых (рост в 2,2 раза к ноябрю 2020 года), говядины (в 2,1 раза), маргарина и аналогов (+93%), ракообразных (+91%), сахара (+59%), рыбного филе (+54%), безалкогольных напитков (+53%), обработанного зерна (+41%), семен льна (+31%) и пива (+28%).

Мантуров оценил вклад господдержки в рост несырьевого экспорта России

Среди основных направлений экспорта российского продовольствия в ноябре 2021 года Турция (512 млн долларов), Египет (306 млн долларов), Китай (291 млн долларов), Казахстан и Нидерланды (по 279 млн долларов), Иран (247 млн долларов), Республика Корея (218 млн долларов), Беларусь (160 млн долларов) и Япония (145 млн долларов).

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-ноябре 2021 года доля продовольственных товаров и сырья для их производства в российском экспорте составила 7,3%. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 22,1% (в первую очередь - из-за роста мировых цен на продовольствие), а физические объемы снизились на 9%.

Согласно статистике ФТС, наибольший рост в 2021 году показали молоко и сливки (23,2%), сыры и творог (18,8%), мясо свежее и мороженое (15,4%). При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженой (минус 15,4%), масла подсолнечного (14,8%), ячменя (13,5%), пшеницы и меслина (10,8%).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Россия в 2021 году увеличила экспорт колбасных изделий более чем на треть

Ранее в Российском экспортном центре сообщили, что в 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 36% по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что по итогам года общая сумма превысит 191 млрд долларов, что станет историческим рекордом. Как отметила глава РЭЦ Вероника Никишина, рост отмечен практически во всех товарных сегментах, однако наибольшие показатели зафиксированы в поставках за рубеж черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования.

Экономика ВЭД Экономика Товары и цены

Главное сегодня

В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф