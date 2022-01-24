Российский экспорт продовольствия установил исторический рекорд

В ноябре 2021 года экспорт продовольствия из России достиг 3,82 миллиарда долларов, что является новым историческим рекордом. Об этом свидетельствуют расчеты Аналитического центра Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

Отмечается, что показатель ноября 2021 года превышает весь российский экспорт продовольствия за 2002 год. При этом предыдущий месячный рекорд был установлен в августе 2021 года - 3,44 миллиарда долларов.

"До 2021 года российский экспорт продовольствия лишь однажды превысил 3 млрд долларов в месяц. Это произошло в декабре 2020 года. Однако с августа 2021 года показатель не опускается ниже этого уровня", - говорится в сообщении РЭЦ.

Основными товарами продовольственного экспорта России в ноябре 2021 года стали пшеница (953 млн долларов), ракообразные (540 млн долларов, основная часть приходится на поставки крабов), подсолнечное масло (430 млн долларов), мороженая рыба (313 млн долларов, основная часть - минтай, треска, лосось, а также икра и печень), рапсовое масло (120 млн долларов), ячмень (113 млн долларов), шоколадные изделия (100 млн долларов), семена льна (97 млн долларов) и кукуруза (95 млн долларов).

Наибольший рост поставок в натуральном выражении зафиксирован в экспорте зернобобовых (рост в 2,2 раза к ноябрю 2020 года), говядины (в 2,1 раза), маргарина и аналогов (+93%), ракообразных (+91%), сахара (+59%), рыбного филе (+54%), безалкогольных напитков (+53%), обработанного зерна (+41%), семен льна (+31%) и пива (+28%).

Среди основных направлений экспорта российского продовольствия в ноябре 2021 года Турция (512 млн долларов), Египет (306 млн долларов), Китай (291 млн долларов), Казахстан и Нидерланды (по 279 млн долларов), Иран (247 млн долларов), Республика Корея (218 млн долларов), Беларусь (160 млн долларов) и Япония (145 млн долларов).

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-ноябре 2021 года доля продовольственных товаров и сырья для их производства в российском экспорте составила 7,3%. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 22,1% (в первую очередь - из-за роста мировых цен на продовольствие), а физические объемы снизились на 9%.

Согласно статистике ФТС, наибольший рост в 2021 году показали молоко и сливки (23,2%), сыры и творог (18,8%), мясо свежее и мороженое (15,4%). При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженой (минус 15,4%), масла подсолнечного (14,8%), ячменя (13,5%), пшеницы и меслина (10,8%).

Ранее в Российском экспортном центре сообщили, что в 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 36% по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что по итогам года общая сумма превысит 191 млрд долларов, что станет историческим рекордом. Как отметила глава РЭЦ Вероника Никишина, рост отмечен практически во всех товарных сегментах, однако наибольшие показатели зафиксированы в поставках за рубеж черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования.