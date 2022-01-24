Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) никому не удастся оспорить. В этом уверен член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, входящий в делегацию.

Двое депутатов от Литвы и Украины опротестовали полномочия России в ПАСЕ на зимней сессии.

"Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", - сказал Башкин РИА Новости.

Сенатор напомнил, что для того, чтобы предложение лишить российскую делегацию полномочий вступило в силу, за него должны проголосовать минимум 30 парламентариев из пяти стран. При этом попытки лишить Россию полномочий в ПАСЕ предпринимаются регулярно, "происходит это все по заранее уже всем известному сценарию".

Глава делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой уже сообщил, что российские парламентарии откажутся участвовать в зимней сессии ассамблеи, если каким-то образом будут ущемляться их права.