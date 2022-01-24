Сенатор: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию

Военная помощь Вашингтона Киеву похожа на подливание масла в огонь гражданской войны, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Ранее в госдепе сообщили, что США передали Украине оборонную помощь еще на 200 миллионов долларов и готовы увеличивать такую поддержку.

"Такого рода "помощь" более похожа на подливание масла в огонь 8-летней гражданской войны у границ России с явными антироссийскими целями", - сказал Климов РИА Новости.

Сенатор отметил, что до 2014 года Соединенные Штаты "помогли" тремя миллиардами долларов сделать из Украины анти-Россию с той же целью.