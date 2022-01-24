Швейцарской компании грозит штраф за отказ раскрыть данные по запросу ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело об административном нарушении против швейцарской компании Hamilton Medical AG. Поставщик не предоставил ведомству данные в рамках расследования по поставкам аппаратов ИВЛ, сообщили в пресс-службе ФАС.

Антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG было возбуждено в августе прошлого года. Тогда в ФАС сообщили, компания направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В антимонопольной службе считают, что это привело к разделу рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

"Швейцарский производитель ИВЛ запрашиваемые сведения не предоставил, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования комиссии ФАС России", - уточнили в пресс-службе ФАС.

Если вина швейцарской компании будет доказана, ей грозит штраф до полумиллиона рублей.