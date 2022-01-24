СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

Германия сняла с рассмотрения вопрос о возможности отключения России от глобальной платежной системы SWIFT из списка санкций, которые Евросоюз может ввести против РФ. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, Берлин выступил против отключения России от SWIFT. В то же время в качестве потенциальных рычагов давления на Москву в Европе рассматривают газовый и нефтяной вопрос.

В Германии уже неоднократно обращали внимание, что исключение России из системы SWIFT скажется на самих авторах этой инициативы. "Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", - написала Handelsblatt на прошлой неделе.

Напомним, в понедельник в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС, на которой обсуждаются вопросы безопасности в Европе и нынешняя ситуация вокруг Украины. Как ранее заверили высокопоставленный представитель ЕС, санкции против России сегодня обсуждать не будут.