Страны Балтии передадут Украине переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы

Власти трех прибалтийских стран намерены передать Украине переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы. Как передает портал delfi.lt со ссылкой на минобороны Литвы, Вильнюс готов расстаться с партией ПЗРК Stinger, в свое время полученных от США.

Этот же вид вооружения готова передать Киеву и Рига. Эстония же планирует отправить на Украину противотанковые ракеты Javelin. Разрешение на передачу военной техники прибалтийские страны получили от правительства США.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил надежду, что Украине не потребуется это вооружение.

Стоит отметить, что передача ракетных комплексов осуществляется под предлогом якобы планируемого нападения России на Украину, в то же время никто на Западе не вспоминает о тянущемся уже почти восемь лет конфликте в Донбассе, где эти вооружения могут быть использованы ВСУ в нарушение Минских соглашений.

Как обратил внимание глава ДНР Денис Пушилин, ПТРК Javelin уже появились на территории Донбасса, хотя и не на линии соприкосновения. К тому же мероприятия, которые проводят ВСУ, свидетельствуют о том, что ведется подготовка к наступлению. В связи с этим ДНР находится в режиме повышенной готовности, "потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".