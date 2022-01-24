Трассу М-12 планируется построить в два раза быстрее - за три года

Дорожные строители мобилизованы на то, чтобы в два раза быстрее нормативных сроков сдать новую федеральную автодорогу М-12, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Примерно за три года мы планируем полностью эту трассу построить", - сказал он на оперативном совещании у председателя правительства.

С третьего января все рабочие вышли на объект. Всего на нем задействованы 11 тысяч строителей и четыре тысячи единиц техники. Нулевой участок М-12 планируется к запуску в начале этого года, сообщил Хуснуллин.

На совещании зампред правительства также рассказал о строительстве новой развязки на ЦКАД - между Можайским и Минским шоссе. Она будет сдана в середине 2024 года.