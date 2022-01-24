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24.01.2022 13:22
Рубрика: Дороги

Трассу М-12 планируется построить в два раза быстрее - за три года

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Дорожные строители мобилизованы на то, чтобы в два раза быстрее нормативных сроков сдать новую федеральную автодорогу М-12, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
По всей трассе М-12 до Казани начались строительные работы

"Примерно за три года мы планируем полностью эту трассу построить", - сказал он на оперативном совещании у председателя правительства.

С третьего января все рабочие вышли на объект. Всего на нем задействованы 11 тысяч строителей и четыре тысячи единиц техники. Нулевой участок М-12 планируется к запуску в начале этого года, сообщил Хуснуллин.

На совещании зампред правительства также рассказал о строительстве новой развязки на ЦКАД - между Можайским и Минским шоссе. Она будет сдана в середине 2024 года.