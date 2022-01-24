В Брюсселе в ходе беспорядков пострадали 15 человек

По меньшей мере трое полицейских и 12 протестующих были госпитализированы в ходе столкновений противников ужесточения санитарно-эпидемиологических мер с правоохранителями.

Также отмечается, что около 60 человек подверглись административному аресту, еще 10 были задержаны "в судебном порядке", передает РИА Новости, ссылаясь на бельгийскую телерадиокомпания RTBF. По данным полиции, в манифестации приняли участие около 50 тысяч человек.

Напомним, в субботу десятки тысяч граждан вышли на улицы Брюсселя на демонстрацию против коронавирусных ограничений. В воскресенье начались столкновения с полицией. Были применены водометы и спецсредства против участников манифестации, отклонившихся от согласованного с властями маршрута. В ответ протестующие забрасывали правоохранителей камнями и петардами.