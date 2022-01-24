Новости

Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза 01:45
Вильфанд о погоде в Москве: Всю неделю морозы, потеплеет только к выходным 01:27
Захарова: Запад использует Украину как площадку для экспериментов 01:17
В Брюсселе в ходе беспорядков пострадали 15 человек 00:46
Алексей Жамнов: То, что нет НХЛ - минус, но Олимпиада есть Олимпиада 00:18
Ковальчук: Овечкин до последнего предпринимал попытки поехать на Олимпиаду 00:13
Ковальчук: Толчинский не попал в сборную России не из-за кричалки про ЦСКА 00:06
Сборная России по хоккею сыграет в Пекине с Латвией 23.01.2022
Жамнов и Ковальчук прокомментировали состав хоккейной сборной на Олимпиаду 23.01.2022
Сборная России по хоккею проведет три контрольные игры перед Олимпиадой 23.01.2022
Зась: ОДКБ продолжает укреплять таджико-афганскую границу 23.01.2022
Выпуск белорусской вакцины от COVID-19 планируют начать к сентябрю 2023 года 23.01.2022
Зась: Странам НАТО необходимо снизить градус напряженности у границ ОДКБ 23.01.2022
"Челси" обыграл "Тоттенхэм", прервав безвыигрышную серию 23.01.2022
Январь на треть превысит норму осадков в Москве 23.01.2022
Около 2 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 23.01.2022
Володин прокомментировал ситуацию с опасными бездомными животными 23.01.2022
Глава европейского бюро ВОЗ Клюге заявил, что "омикрон" может остановить пандемию 23.01.2022
В ВОЗ допустили появление еще более заразных штаммов коронавируса 23.01.2022
The Observer: Джонсон пытается отвлечь Украиной от внутренних проблем 23.01.2022
Опубликован новый отрывок из "Бэтмена" Мэтта Ривза 23.01.2022
Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования назальной вакцины 23.01.2022
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23.01.2022
Украинский политолог заявил, что Британия планирует передел Европы 23.01.2022
В Москве в крупном ДТП на хорде погиб человек 23.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 00:46
Рубрика: В мире

В Брюсселе в ходе беспорядков пострадали 15 человек

По меньшей мере трое полицейских и 12 протестующих были госпитализированы в ходе столкновений противников ужесточения санитарно-эпидемиологических мер с правоохранителями.

Фото: AP Photo
Противники жестких мер борьбы с COVID-19 вышли на протесты в Германии

Также отмечается, что около 60 человек подверглись административному аресту, еще 10 были задержаны "в судебном порядке", передает РИА Новости, ссылаясь на бельгийскую телерадиокомпания RTBF. По данным полиции, в манифестации приняли участие около 50 тысяч человек.

Напомним, в субботу десятки тысяч граждан вышли на улицы Брюсселя на демонстрацию против коронавирусных ограничений. В воскресенье начались столкновения с полицией. Были применены водометы и спецсредства против участников манифестации, отклонившихся от согласованного с властями маршрута. В ответ протестующие забрасывали правоохранителей камнями и петардами.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
В Совфеде назвали пустыми угрозы Британии ввести новые санкции против России
Гаврилов: Перспектива отключения РФ от межбанковских расчетов SWIFT несерьезна
Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации
Гинцбург предсказал появление более опасной мутации COVID-19 из-за "омикрона"
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане