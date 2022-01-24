В Италии стартовали выборы президента страны

Глава государства избирается сроком на 7 лет тайным голосованием специальной коллегией выборщиков (1008 человек), состоящей из депутатов, сенаторов и региональных представителей. Формально в президенты никто не баллотируется. Согласно принятой в стране практике, голосующие сами вписывают в бюллетень имя претендента, который достоин занимать этот ответственный пост. Победившим считается тот кандидат, который в первых трех турах наберет две трети голосов, либо абсолютное большинство (50 процентов и один голос) в четвертом и последующих раундах.

Самые долгоиграющие президентские выборы в истории заняли 16 туров. Обозреватели не исключают, что ввиду разношерстности выборщиков и отсутствия договоренностей между партиями по поводу единого кандидата, данный рекорд вполне может быть побит. На сегодняшний день чаще остальных звучат имена экс-министра международного сотрудничества и интеграции Андреа Риккарди и бывшего вице-председателя Конституционного суда Паоло Мадделены. Не исключается также, что симпатии большинства в итоге окажутся на стороне действующего президента 80-летнего Серджо Маттареллы.