В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке

По меньшей мере четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд (штат Калифорния). Инцидент произошел в воскресенье.

По данным местного отделения телеканала CBS, пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, передает ТАСС. Полиция начала расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.

В январе власти США на фоне рекордного числа случаев массовой стрельбы в стране объявили о новых шагах по их снижению. Теперь оружие продадут только гражданам, имеющим дома сейф, а также способным подтвердить безопасность хранения оружия. "Это решение основано на усилиях министерства по снижению риска того, что оружие попадет не в те руки", - отметил глава минюста и генпрокурор Меррик Гарланд.