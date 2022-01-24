Новости

Госдеп США разрешил части дипломатов покинуть Украину 03:15
Профессор Спектор перечислил симптомы "омикрона" у вакцинированных 02:58
В Перу эвакуируют туристов из-за схода селя в районе Мачу-Пикчу 02:51
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ 02:16
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности 01:55
Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза 01:45
Вильфанд о погоде в Москве: Всю неделю морозы, потеплеет только к выходным 01:27
Захарова: Запад использует Украину как площадку для экспериментов 01:17
В Брюсселе в ходе беспорядков пострадали 15 человек 00:46
Алексей Жамнов: То, что нет НХЛ - минус, но Олимпиада есть Олимпиада 00:18
Ковальчук: Овечкин до последнего предпринимал попытки поехать на Олимпиаду 00:13
Ковальчук: Толчинский не попал в сборную России не из-за кричалки про ЦСКА 00:06
Сборная России по хоккею сыграет в Пекине с Латвией 23.01.2022
Жамнов и Ковальчук прокомментировали состав хоккейной сборной на Олимпиаду 23.01.2022
Сборная России по хоккею проведет три контрольные игры перед Олимпиадой 23.01.2022
Зась: ОДКБ продолжает укреплять таджико-афганскую границу 23.01.2022
Выпуск белорусской вакцины от COVID-19 планируют начать к сентябрю 2023 года 23.01.2022
Зась: Странам НАТО необходимо снизить градус напряженности у границ ОДКБ 23.01.2022
"Челси" обыграл "Тоттенхэм", прервав безвыигрышную серию 23.01.2022
Январь на треть превысит норму осадков в Москве 23.01.2022
Около 2 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 23.01.2022
Володин прокомментировал ситуацию с опасными бездомными животными 23.01.2022
Глава европейского бюро ВОЗ Клюге заявил, что "омикрон" может остановить пандемию 23.01.2022
В ВОЗ допустили появление еще более заразных штаммов коронавируса 23.01.2022
The Observer: Джонсон пытается отвлечь Украиной от внутренних проблем 23.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 01:55
Рубрика: Власть

В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия ожидает от США письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Getty Images
США обещали ответить России по гарантиям безопасности, но продолжают вооружать Киев

По ее словам, Россия абсолютно открыта в своих действиях и передала западным партнерам письменные предложения. Также Москва откликнулась на просьбу провести уточняющую встречу. "Мы проявляем абсолютную кооперабельность", - подчеркнула Захарова в интервью "Известиям".

Дипломат отметила, что сейчас Россия хочет только одного, чтобы "письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом".

Ранее сообщалось, что игнорирование Западом озабоченностей России в сфере безопасности "будет иметь самые серьезные последствия". В первую очередь речь идет о развертывании сил НАТО у российских границ и продолжающемся военном освоении США и их союзниками территории Украины. Такое предостережение озвучили в МИД РФ, комментирую итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу. В министерстве отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности". Напомним, США обещали дать ответ на этой неделе.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Бастрыкин заявил, что из-за бродячих собак нужно менять законодательство
Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом