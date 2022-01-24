В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности

Россия ожидает от США письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия абсолютно открыта в своих действиях и передала западным партнерам письменные предложения. Также Москва откликнулась на просьбу провести уточняющую встречу. "Мы проявляем абсолютную кооперабельность", - подчеркнула Захарова в интервью "Известиям".

Дипломат отметила, что сейчас Россия хочет только одного, чтобы "письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом".

Ранее сообщалось, что игнорирование Западом озабоченностей России в сфере безопасности "будет иметь самые серьезные последствия". В первую очередь речь идет о развертывании сил НАТО у российских границ и продолжающемся военном освоении США и их союзниками территории Украины. Такое предостережение озвучили в МИД РФ, комментирую итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу. В министерстве отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности". Напомним, США обещали дать ответ на этой неделе.