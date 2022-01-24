В Минске пройдет международная конференция о геноциде в годы ВОВ

Не менее трех миллионов мирных граждан погибло, по предварительным данным, на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Эти данные доложил в понедельник, 24 января, генеральный прокурор Андрей Швед президенту страны, комментируя ход расследования уголовного дела о геноциде белорусов в годы минувшей войны. Глава надзорного ведомства РБ уточнил, что и эта цифра носит пока предварительный характер. Она "будет уточняться по мере получения объективных данных", - добавил юрист.

В беседе с журналистами он сообщил, что Александр Лукашенко подержал проведение в этом году в Беларуси масштабной международной конференции на тему геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны.

Главе государства, уточнил Швед, был передан проект информационных материалов о зверствах, которые были совершены на территории РБ немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками - коллаборантами из числа литовских, латышских, украинских и польских карательных батальонов. "В случае одобрения главой государства этих материалов на русском и английском языках в печатном виде они будут направлены в ряд государств, в том числе генеральным прокурорам 180 стран мира", - проинформировал генпрокурор.

Дело в том, подчеркнул он, что благодаря проведенным исследованиям, установлено, что число погибших мирных жителей на территории Беларуси больше ранее известных официальных цифр. По его данным, следователями уже допрошено более 12,5 тысячи человек, осмотрено более 300 мест массового захоронения.

Масштабы трагедии тех лет, по оценке экспертов, еще предстоит по-настоящему оценить. Например, официальная цифра невинно убитых, замученных в концлагере Тростенец - более 200 тысяч. Генпрокуратура выявила, что на самом деле жертв как минимум вдвое больше. "Сегодня мы располагаем документами и сведениями, что в концлагере было уничтожено не менее 546 тысяч человек", - уточнил юрист и добавил, что "с учетом полученных данных, в том числе архивных документов, будет проведен осмотр нескольких сотен ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных граждан".

Кстати, как свидетельствует статистика того периода, если до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживало 9,2 млн человек, то в конце 1944 года - 6,3 млн человек. А по данным чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, всего на территории республики было убито 2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных.

Однако впоследствии выяснилось, что сведения о людских потерях были значительно занижены. А данные по некоторым лагерям для военнопленных - неточные. В эту цифру, например, не были включены пропавшие без вести или попавшие в плен и погибшие там бойцы Красной армии из числа белорусских жителей. Не учтены были и вывезенные в Германию и погибшие там мирные жители.