В Совфеде прокомментировали отправку сил НАТО в Восточную Европу

В заявлении, которое распространено 24 января, говорится, что союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, "поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее".

"Возможно, они пытаются спровоцировать нас на военный конфликт с Украиной, чего они добиваются уже не первый год. Это провокация чистой воды", - сказал Джабаров ТАСС.

Сенатор напомнил о неоднократных заявлениях всех официальных представителей Москвы, что никаких планов нападения на Украину у России нет.

"Вместо того, чтобы готовить ответ, обсудить вопросы безопасности, о которых мы говорили, которые мы предложили рассмотреть, они занимаются бряцанием оружия. Мне кажется, они немного переусердствовали в этом плане, это становится уже неприличным", - подчеркнул политик. Он не исключил, что решение Североатлантического альянса может быть и акцией устрашения.