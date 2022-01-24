Видео: растерявшаяся покупательница наехала на менеджера автосалона

Несколько секунд длилось самостоятельное - без инструктора автошколы - вождение машины для жительницы южнокорейского города Аньян (провинция Кёнгидо). И закончилось очень печально.

В качестве своей первой машины женщина решила выбрать Mercedes CLS и менеджеры автосалона хором уверили ее, что выбор просто идеальный. А вот следующее ее решение было ошибочным - неправильно установив рычаг переключения скоростей, она поехала вперед, а не назад. Не на свободное место на парковке, а прямиком к стене, где стояли менеджеры, оформлявшие ее покупку.

Машина, как и обещали продажники покупательнице, и впрямь оказалась мощной и с места рванула так, что практически впечатала одного из менеджеров в стену. Бедняга отделался переломом лишь одной ноги, что можно считать везением, ведь по видео могло показаться, что все кончилось гораздо хуже.

Потрясенная автомобилистка отложила покупку. Похоже, ей предстоит решить непростую дилемму: свой автомобиль или найм такси?

Комментариев полиции по этому инциденту пока нет.