Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.01.2022 08:05
Рубрика: Видео

Видео: растерявшаяся покупательница наехала на менеджера автосалона

Текст: Вадим Давыденко

Несколько секунд длилось самостоятельное - без инструктора автошколы - вождение машины для жительницы южнокорейского города Аньян (провинция Кёнгидо). И закончилось очень печально.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: карма настигла очередного автохама

В качестве своей первой машины женщина решила выбрать Mercedes CLS и менеджеры автосалона хором уверили ее, что выбор просто идеальный. А вот следующее ее решение было ошибочным - неправильно установив рычаг переключения скоростей, она поехала вперед, а не назад. Не на свободное место на парковке, а прямиком к стене, где стояли менеджеры, оформлявшие ее покупку.

Машина, как и обещали продажники покупательнице, и впрямь оказалась мощной и с места рванула так, что практически впечатала одного из менеджеров в стену. Бедняга отделался переломом лишь одной ноги, что можно считать везением, ведь по видео могло показаться, что все кончилось гораздо хуже.

Потрясенная автомобилистка отложила покупку. Похоже, ей предстоит решить непростую дилемму: свой автомобиль или найм такси?

Комментариев полиции по этому инциденту пока нет.

Видео: черный лед стал причиной массовой аварии в тоннеле
#видео