Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.01.2022 17:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: рискованный разворот водителя кроссовера над обрывом

Текст: Майя Бирюкова

Пользователей Facebook впечатлило видео, снятое в горной местности. Водитель автомобиля сумел развернуть машину на узком серпантине с ювелирной точностью.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: растерявшаяся покупательница наехала на менеджера автосалона

Видеоролик был опубликован с комментарием "Эксперт по вождению продемонстрировал навыки разворота в узком месте". Выглядит маневр очень экстремально: колесо автомобиля то и дело повисает над пропастью.

Пользователи предположили, что трюк выполнялся профессионалом. Не обошлось и без шуток.

"Если за рулем мужчина, то может поэтому мужская смертность так высока?", - написал один из комментаторов.

Другие недоумевали: зачем нужно так рисковать, если можно просто сдать задним ходом? Впрочем, в этом случае эффектное видео бы не получилось.

#видео