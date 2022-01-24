Видео: рискованный разворот водителя кроссовера над обрывом

Пользователей Facebook впечатлило видео, снятое в горной местности. Водитель автомобиля сумел развернуть машину на узком серпантине с ювелирной точностью.

Видеоролик был опубликован с комментарием "Эксперт по вождению продемонстрировал навыки разворота в узком месте". Выглядит маневр очень экстремально: колесо автомобиля то и дело повисает над пропастью.

Пользователи предположили, что трюк выполнялся профессионалом. Не обошлось и без шуток.

"Если за рулем мужчина, то может поэтому мужская смертность так высока?", - написал один из комментаторов.

Другие недоумевали: зачем нужно так рисковать, если можно просто сдать задним ходом? Впрочем, в этом случае эффектное видео бы не получилось.