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24.01.2022 20:51
Рубрика: В мире

Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка

Текст: Екатерина Забродина

Германия потрясена стрельбой в стенах одного из своих старейших и самых престижных университетов в Гейдельберге.

По последним данным портала Spiegel online, который ссылается на полицию, ее устроил 18-летний студент в лектории медицинского факультета. Были ли его цели случайными, пока не известно. Молодой человек, чье имя не называется, пришёл на пару с длинноствольным оружием (возможно, даже не одним) и успел ранить четырех человек со своего курса. Одна из девушек, которой он выстрелил в голову, впоследствии скончалась в больнице.

В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке

Сообщается, что предполагаемый преступник успел выбежать из кампуса Гейдельбергского университета, после чего покончил с собой. Есть информация, что он оставил предсмертную записку. Пока нельзя говорить, что он руководствовался религиозными или политическими мотивами. Утверждается, что он не был известен полиции и, по версии следствия, ранее не фигурировал как экстремист. Полиция предполагает, что студент действовал в одиночку, без сообщников.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже выразил соболезнования семьям погибших.

Трагедия разыгралась в районе Нойенхайм университетского городка Гейдельберг в земле Баден-Вюртемберг, пишет Deutsche Welle. Он был основан в 1386 году. В кампусе на северном берегу реки Неккар размещаются факультеты естественных наук, отделения университетской больницы и ботанический сад.

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