Война на два фронта: как в Бразилии решают социальные проблемы

Перепись населения бразильского города Сан-Паулу, проведенная Департаментом социальной помощи, показала увеличение количества бездомных на 32 процента по сравнению с концом 2019 года - сегодня почти 32 тысячи жителей Сан-Паулу не имеют крыши над головой или живут в социальных приютах.

Первое подобное исследование было проведено в 2000 году. Тогда на каждые 10 тысяч человек приходилось 8 бездомных. Чуть более чем за два десятилетия этот показатель подскочил до 26 человек. Представители мэрии Сан-Паулу объясняют сложившуюся ситуацию продолжающимся экономическим кризисом, последствиями пандемии COVID-19, безработицей, семейными конфликтами, злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также отсутствием у недавно вышедших из тюрьмы людей возможности интегрироваться в быстро меняющееся общество.

Одной из мер поддержки бездомных является социальная программа временного жилья "Reencontro" ("Воссоединение"), проводимая мэрией Сан-Паулу. Первый этап предусматривает строительство жилого комплекса на 200 квартир площадью по 12 квадратных метров, оборудованных гостиной, кухней и ванной комнатой. Программа направлена на помощь бездомным в воссоединении с семьей или родственниками.

В Рио-де-Жанейро проблема иного рода: переполненные криминальным элементом фавелы и методы борьбы с этим явлением. Так, последняя операция в фавелах Рио вызвало критику в адрес губернатора штата Клаудио Кастро. 19 января бразильские силы специального назначения и полицейские начали проведение операции по выдавливанию бандитских группировок из фавелы Жакарезиньо и других крупных поселений на севере Рио. По словам губернатора, было задействовано около 1200 человек личного состава.

В своем твиттер-аккаунте Кастро заявил, что полицейская операция в Жакарезиньо является частью более широкого проекта по возвращению территорий, удерживаемых преступниками в штате. "Мы начали большой процесс преобразования штата Рио. Потребовались месяцы, чтобы разработать программу, которая изменит жизнь людей, вернет им собственное достоинство и обеспечит для них новые возможности. Сегодняшние операции - это только начало этих изменений", - сказал губернатор.

Тем не менее, действия военных и полиции подверглись критике со стороны населения фавел. Так, жители жаловались на неоправданную жестокость полицейских при проведении обысков в домах, а также на то, что их никто не предупредил о проведении операции, в результате чего люди по незнанию могли оказаться в местах боестолкновений спецназа с членами бандитских группировок. Кастро в ответ на критику заявил о невозможности ведения диалога с населением трущоб до начала операции - в этом случае преступники незамедлительно узнают о планах правоохранительных органов и смогут подготовиться к обороне своих территорий.

Власти Рио-де-Жанейро уже на протяжении долгого времени пытаются вернуть под свой контроль территории в неблагополучных фавелах, однако неизменно сталкиваются с ожесточенным сопротивлением преступных группировок. Так, в ходе одной самых кровопролитных спецопераций в мае 2021 года погибло 29 человек: 28 подозреваемых и один полицейский.