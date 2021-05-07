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07.05.2021 21:38
Рубрика: В мире

Полицейских в Рио обвинили в "бесчеловечной казни" в ходе спецоперации

Текст: Максим Макарычев

Управление ООН по правам человека резко раскритиковало полицейский рейд против подозреваемых в торговле наркотиками в Рио-де-Жанейро на фоне утверждений о злоупотреблениях и внесудебных казнях. В результате самой смертоносной полицейской операции в истории города погибли 25 человек, в том числе и один полицейский. Жители говорят, что полиция убивала подозреваемых, которые хотели сдаться, и входила в дома без ордера. Полиция отрицает какие-либо правонарушения, заявив, что офицеры действовали в порядке самообороны, сообщает ВВС.

Фото: AP Photo / Silvia Izquierdo
В полиции Рио-де-Жанейро прокомментировали операцию в фавелах

Рио-де-Жанейро - один из самых жестоких городов Бразилии, и его обширные районы находятся под контролем преступников, многие из которых связаны с могущественными бандами торговцев наркотиками. Силы безопасности часто обвиняют в применении несоразмерной силы во время их операций по борьбе с преступностью. Рейд в четверг в Жакарезиньо, одной из крупнейших трущоб города, известных как фавелы, был проведен силами около двухсот полицейских при поддержке бронированного вертолета со снайпером. В этом районе доминирует Командо Вермельо, или Красное командование, одна из крупнейших преступных организаций Бразилии. Оператор с вертолета снимал хорошо вооруженных подозреваемых, прыгающих с крыш, в то время как отчаявшиеся жители размещали в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие интенсивные перестрелки. Они утверждали, что полиция вторглась в их дома и применила чрезмерное насилие, убивая подозреваемых на глазах их малолетних детей.

Уровень насилия вызвал шок даже в Рио, который на протяжении десятилетий страдает от высокого уровня преступности и жестокости полиции. По официальным данным, с января по март в ходе полицейских операций в столичном районе города было убито 404 человека. Практически все рейды происходят в общинах, где жители в основном чернокожие и бедные, а некоторые из жертв даже не являлись подозреваемыми в совершении преступлений. Критики говорят, что операции часто плохо спланированы и почти всегда заканчиваются кровопролитием, в то время как обвинения в неправомерном поведении офицеров редко расследуются, и безнаказанность силовиков является практически нормой. "Такая операция не уничтожает преступные группировки, она только вызывает боль и недоверие, - говорится в заявлении аналитического центра Института Игарапе, расположенного в Рио-де-Жанейро. - Социальные последствия этого рейда трудно просчитать, но, безусловно, они будут длиться годами".

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