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24.01.2022,  
12:50
Текст:  Иван Петров

Войска ЦВО усилят двумя комплексами "Искандер-М"

На вооружение войск Центрального военного округа (ЦВО) в текущем году поступят 2 дивизионных оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М".
Фото: Константин Морозов / РИА Новости Фото: Константин Морозов / РИА Новости
Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Об этом в понедельник журналистам рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По его словам, эти 2 комплекса усилят ракетные войска и артиллерию округа.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Всего же в 2022 году ЦВО получит более 1300 единиц вооружения и военной техники. Это, по словам генерала Лапина, позволит завершить оснащение современными образцами 2 зенитных-ракетных полков и 7 подразделений.

В пресс-службе ЦВО напомнили, что комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты потенциального противника на аэродромах.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2022 году планируется выполнить новые учебные стрельбы из комплекса "Искандер-М", в том числе, крылатыми ракетами.

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