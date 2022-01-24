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24.01.2022 15:38
Рубрика: Коммерческая недвижимость

Volkswagen готов представить возрожденный "хиппиваген"

Текст: Михаил Азнавуров

9 марта Volkswagen представит серийную версию электрического микроавтобуса ID BUZZ, концептуально воссоздающего образ вэна Volkswagen Type 2, одной из самых узнаваемых автомобильных икон, неразрывно связанной с культурой хиппи 1960-70-х годов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Глава Volkswagen Ральф Брандштеттер подчеркнул, что ID BUZZ обращен больше к сердцам покупателей, чем к разуму. В компании убеждены, что апеллирование к эмоциям покупателей - это ключ к превращению в самый желанный рынком бренд электромобилей.

Volkswagen ID BUZZ будет предлагаться как пассажирский микроавтобус и как закрытый грузовой фургон.

Машина базируется на платформе MEB, как и другие массовые электромобили производства Volkswagen AG, в частности, уже знакомые потребителям в странах Европейского союза, Северной Америки и Китая хетчбэки Volkswagen ID 3 и кроссоверы ID 4 и ID 5.

И так же, как и они, будет предложен в исполнениях с задним и полным приводом, с одним и двумя электромоторами соответственно, мощностью от 146 до 295 л.с. и запасом хода до 500 км.

Фото: www.autocar.co.uk
#Volkswagen