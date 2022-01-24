Указ главы Республики Саха (Якутия) от 21 января 2022 года № 2277 "О дополнительных ограничительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе "город Якутск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 21 января 2022 г. № 14-00-03/10-2022 постановляю:

1. Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории городского округа "город Якутск", каждый понедельник или вторник (до особого распоряжения) обеспечить дезинфекцию с закрытием по графику, утвержденному Окружной администрацией городского округа "город Якутск", следующих объектов:

предприятий торговли;

торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков.

2. Управляющим организациям и товариществам собственников жилья многоквартирных жилых домов еженедельно (до особого распоряжения) обеспечить по графику, утвержденному Окружной администрацией городского округа "город Якутск", дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных жилых домов.

3. На территории городского округа "город Якутск" допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов, иных предприятий общественного питания с учетом условий осуществления деятельности, установленных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", при соблюдении режима работы с 06.00 до 23.00 часов.

4. Приостановить на территории городского округа "город Якутск" деятельность:

фуд-кортов, за исключением реализации готовых блюд путем доставки потребителю, продажи на вынос;

аттракционов;

детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

5. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Особенности режима и условий работы отдельных видов объектов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, на территории городского округа "город Якутск" устанавливаются отдельным решением Главы Республики Саха (Якутия).".

6. Городскому округу "город Якутск" (Григорьев Е.Н.) утвердить график еженедельной дезинфекции, обеспечив полный охват объектов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Указа, с распределением по дням недели.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

8. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







