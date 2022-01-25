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25.01.2022 16:41
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ работает над новым Xray. Его выпустят на платформе Lada Niva 3

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

АвтоВАЗ работает над еще одним перспективным автомобилем, о котором до сих пор не было ничего известно - это кроссовер, который условно называют "Xray второго поколения", сообщает издание Drom.ru со ссылкой на свои источники в проекте.

Фото: Борис Захаров
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В основу кроссовера ляжет упрощенная, "городская" версия платформы от Niva следующего, третьего поколения.

Кодовое обозначение платформы "Нивы-3" - Renault X13. Это полноприводная версия базы CMF B-LS с поперечной компоновкой двигателя, на которую АвтоВАЗ переведет все свои модели к 2026 году.

На "Ниве-3" появится полный привод, механическая коробка передач и понижающий ряд. Что касается " Xray второго поколения", то он будет выпускаться как в передне-, так и в полноприводной версиях, причем в трансмиссии применят вариатор, которого даже как опцию не предложат на "Ниве-3".

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Производство Lada Xray второго поколения стартует либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го.

Напомним, Xray нынешнего образца представляет собой высокий пятидверный хэтчбек, который опирается на базу Renault-Nissan B0. Он выпускается только в переднеприводной версии, однако помимо базовой модели есть исполнение Cross, подготовленное для езды по бездорожью (у него - высокий клиренс, специальные предустановки режимов движения и обвес кузова из неокрашенного пластика). Цена Xray сейчас - от 827 000 рублей.

#Lada