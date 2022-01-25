Байден допустил отправку войск США в Европу в ближайшее время

Решение об отправке воинского контингента США в Европу может быть принято в ближайшее время, заявил президент США Джо Байден

"Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому что на это требуется время", - передает РИА Новости слова главы Белого дома.

Речь идет о уже готовом к отправке контингенте в 8,5 тысячи человек.

При этом сегодня же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Белый дом не собирается отправлять американских военнослужащих на Украину.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала она.