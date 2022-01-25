Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США

Президент США Джо Байден обозвал корреспондента телеканала Fox News. Инцидент произошел после заседания Совета по конкуренции американской администрации, когда глава государства отвечал на вопросы журналистов.

Питер Дуси из Fox News спросил Байдена, считает ли он, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс. В этот момент представителей СМИ начали выводить из помещения.

"Это большая ценность. Больше инфляции", - ответил с сарказмом Байден, обозвав при этом журналиста, пишет ТАСС. Возможно, американский лидер решил, что его микрофон уже выключен. Белый дом пока не прокомментировал произошедшее.

Питер Дуси часто задает острые вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. Между тем, инфляция в США в прошлом году достигла рекордных значений почти за 40 лет.