Байден помирился с журналистом, которого обидел

Журналист Fox News Питер Дуси, которого Джо Байден оскорбил после вопроса об инфляции, рассказал, что президент США позвонил ему. "Через час он позвонил мне на мобильный и сказал: "Ничего личного, приятель", - цитирует Дуси РИА Новости.

По словам репортера, они с Байденом поговорили о том, что нужно двигаться дальше, при этом Дуси пообещал, что продолжит задавать президенту вопросы, отличные от тех, что задают другие.

Журналист отметил, что Байден разрядил обстановку и разговор прошел хорошо. Представитель СМИ заверил, что они с главой государства не держат зла друг на друга.

Напомним, инцидент произошел накануне. Питер Дуси из Fox News спросил Байдена, считает ли он, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс. Байден, возможно, думая, что микрофон выключен, так как журналистов уже выводили из комнаты, грубо ответил на вопрос.